Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це з трибуни в Раді заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

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За його словами, заходи, що вживаються в першу чергу спрямовані на те, щоб запобігти піковому навантаженню на систему охорони здоров'я, коли багато хворих звернуться по допомогу, а її бракуватиме.

Ляшко нагадав, що зараз в Україні обладнано близько 12 000 ліжок для інфекційних хворих, а загальна кількість інфекційних боксів - всього 2500.

"При цьому ми розуміємо, що в разі масового напливу хворих з коронавірусною хворобою цих ліжок буде недостатньо", - підкреслив він, додавши, що потрібно терміново перепрофілювати лікарні та медичні центри.

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Головний санлікар країни зазначив, що близько 80% хворих у світі переносять недугу більш-менш легко, але приблизно 10% потрібно госпіталізація: "А статистика Італії показує, що близько 10% інших потрібна буде госпіталізація з інтенсивною терапією".

Зараз у лікарів у реанімаціях є близько 3500 апаратів штучної вентиляції легенів. "Але цієї кількості може не вистачити та обладнання може бути застарілим", - застеріг він.