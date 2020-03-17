Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун. ВIДЕО

Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.

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"118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це ми говоримо про призначення професійного генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду. Як університетський викладач скажу, що після "незаліку" студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс", - сказала Совсун.

Вона також нагадала, що Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасників Майдану, що призведе до переслідувань тих, хто брав участь у Революції Гідності.

"Ми щойно почули позицію пані Венедіктової у справах Майдану. Вам зараз нормально проголосувати за людину, яка прямим текстом сказала, що треба скасувати амністію майданівців - ви про це будете говорити сім'ям загиблих на Майдані", - звернулася Совсун до депутатів з фракції "Слуга народу".

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Вона також нагадала, що Венедіктова призначила своїм першим заступником в ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова. І тепер саме він буде виконувати обов'язки глави ДБР і контролювати справи Майдану.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".