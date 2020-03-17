Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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На донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також із забороненого міномета 82 калібру російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок обстрілу противника немає

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