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17.03.20 13:33

Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Березове, використовуючи станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також із забороненого міномета 82 калібру російські окупаційні війська випустили 5 мін по позиціях Об'єднаних сил у районі населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок обстрілу противника немає

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