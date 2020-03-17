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17.03.20 14:49

"Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби", - головний санлікар Ляшко пояснив необхідність закриття метро. ВIДЕО

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що необхідність закриття метрополітену в Україні пов'язана з дуже тісним контактом між пасажирами, що своєю чергою збільшує кількість контактів, які важко відстежити.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко підкреслив, що закриття метрополітенів є принциповою позицією.

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"Ми всі знаємо, що таке метрополітен, і ми знаємо, яка кількість населення проїжджає в одному вагоні особливо в годину пік. Це дуже тісний контакт, там вже не допоможуть ні маски, ні інші засоби. Коли в такому контакті з'являється один хворий, то крапельки слизу або інших біологічних рідин 100% потрапляють на слизові оболонки іншої людини. Це призводить до значного зростання числа контактів, які дуже важко відстежити надалі, коли проводимо епідеміологічне розслідування", - пояснив він.

За його словами, всі ці заходи дозволять зменшити ризик поширення захворювання.

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Нагадаємо, сьогодні про припинення перевезень пасажирів повідомили Київський і Харківський метропролітен.

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