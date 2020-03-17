Понад 3,5 тисячі українців просять допомогти їм повернутися додому, - МЗС. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні в нас зареєстровано 3644 наші співвітчизники, які виявили бажання ідентифікувати себе у наших посольствах і звернулися з проханням про повернення додому. Робота з цими людьми ведеться і вони незабаром прибудуть додому", - сказав Божок.

Він також запевнив, що МЗС, Мінінфраструктури і Державна прикордонна служба України вийшли на штатний режим цілодобової взаємодії для організації планового повернення наших співгромадян з-за кордону, тож "паніка з евакуацією скасовується". У цьому контексті дипломат нагадав, що за останню добу вдалося повернути в Україну з-за кордону кілька тисяч українців, і "ця робота продовжується".

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Божок також зазначив, що українці, які наразі перебувають на карантині в Єгипті, у плановому порядку повернуть в Україну після його завершення.