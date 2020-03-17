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17.03.20 17:23

"Від нейтрального до, можливо, навіть позитивного", - НБУ про вплив коронавірусу на платіжний баланс України. ВIДЕО

Ціни на енергоносії, які Україна закуповує, різко впали. Продовольство, яке наша країна продає, подешевшало значно менше.

Про це заявив під час онлайн-пресбрифінгу заступник глави Національного банку України (НБУ) Олег Чурій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується платіжного балансу, тобто експорту-імпорту, то вплив буде від нейтрального до, можливо, навіть позитивного. І це пов'язано з тим, що ціни на енергоносії дуже сильно знизилися - ціна на нафту, наприклад, впала на 30%, а імпорт енергоносіїв у нашому платіжному балансі становить приблизно 30%, тобто Україна платитиме набагато менше за імпорт енергоносіїв", - сказав Чурій.

При цьому він зазначив, що ціни на продовольство, яке становить переважну частину українського експорту, знизилися набагато менше, ніж на енергоносії

Він зазначив, що дефіцит платіжного балансу минулого року у 0,5% ВВП значно менший за дефіцит у передкризовому 2013 році, який сягав 10% ВВП.

За словами Чурія, вплив кризи на зростання ВВП, ймовірно, буде негативним. "Водночас позитивний ефект матимуть ті законодавчі акти, які сьогодні проголосувала Верховна Рада щодо подолання кризових явищ в економіці", - додав він.

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