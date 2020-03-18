Якщо не закривати метрополітен, то захворіють близько 2 млн людей протягом кількох тижнів, - Шмигаль. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні Кабміну.

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"Закриття метро - це один із головних кроків для збереження здоров'я і в багатьох випадках життя людей", - підкреслив він.

За його словами, завдання влади сприяти максимальній самоізоляції людей.

Прем'єр додав, що якщо не зупиняти метро, ​​то протягом кількох тижнів захворіють близько 2 млн людей, які ним скористаються.

Він також навів у приклад Іспанію і Велику Британію, які не закрили, а лише обмежили рух метро, ​​і зараз мають найбільші темпи зростання поширення хвороби.

"Рішення уряду залишається незмінним - метро має бути закритим", - заявив Шмигаль.

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