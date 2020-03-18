"Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої рекомендації Усик виклав в спеціальному відео на своїй сторінці в соцмережі.

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"Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, - це гріх. Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і таке інше. Все дурниці, друзі. Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре. Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає у своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і так, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли його шляхом, яким він нас веде. Хочу сказати таку річ, що нічого не трапляється тому, що всі ми причащаємося з однієї чаші, і з нами все слава Богу ... ", - сказав Усик.

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