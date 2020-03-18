Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках. ВIДЕО

Людям сказали залишатися вдома, однак так і не пояснили, що ж робити тим, хто все-таки мусить ходити на роботу. Результат - маршрутки й автобуси часто ходять вщерть переповненими. Чому влада наражає людей на небезпеку? Що тепер буде з епідемією? І чим карантинні заходи в Україні відрізняються від того, що робить цивілізований світ?

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16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

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