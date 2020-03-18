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18.03.20 20:30

Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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