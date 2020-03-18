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18.03.20 20:30
Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні.
Про це інформує
Цензор.НЕТ
із посиланням на пресслужбу президента.
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