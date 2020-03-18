Консерви розкрилися, баночки луснули, - Сивохо в інтерв'ю каналу ексміністра-втікача Клименка про реакцію "слуг народу" на "платформу примирення". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал, серед іншого, Сивохо повідомив, що планує розвивати проєкт створення платформ діалогу на Донбасі.

"Безумовно, ми почали, ми стартували. Те, що було 12 числа, ми вважаємо стартом платформи", - зазначив він.

На думку радника секретаря РНБО "діалог з Донбасом" необхідний. "Донбас будемо повертати. А для цього необхідно мати уявлення про всі думки суспільства. Суспільство ж у нас багатошарове, потрібно врахувати позиції всіх верств суспільства. Власне кажучи, для цього і створена платформа - для спілкування і розуміння, як ми будемо повертати Донбас", - пояснив він.

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Сивохо повідомив, що планує поїхати на непідконтрольну уряду територію, "тому що там домівка". "Я додому хочу. Звичайно, добре б, щоб домівка відразу повернулася. Ну, над цим доведеться попрацювати", - заявив він.

Радник секретаря РНБО прокоментував і те, що в Раді збирають підписи за його звільнення: "Консерви розкрилися, баночки луснули, і тепер видно. Спочатку - перша хвиля атаки на ініціативу президента (це коли була атака проти Єрмака). Зараз - друга хвиля, на мене. Для нас це знак, що, по-перше, ми рухаємося в правильному напрямку, а по-друге, люди себе проявляють". Він також сказав, що говорив про ситуацію з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився уточнювати подробиці.

Радник секретаря РНБО висловив сподівання, що консультативна рада, про яку домовилися в Мінську, буде ефективною і допоможе просунутися в переговорах уперед.

Він порадив українцям дотримуватися рекомендацій, "які видає рада з ліквідації наслідків і взагалі по боротьбі з коронавірусом". "На жаль, під час попередньої влади здорово вийшло - знищили всю санітарно-епідеміологічну службу в країні. Зараз її, слава богу, відновили. Фахівці залишилися. Вони виробляють рекомендації. Рекомендації виходять від офіційних джерел. Тому, будь ласка, велике прохання, люди, ну, ви потрібні країні, не треба вмирати. Давайте дотримуватися елементарних правил безпеки хоча б. Будьте здорові", - підсумував Сивохо.

Зазначимо, як повідомляв "Детектор медіа", Klymenko time створено в 2017 році і має безпосередній стосунок до колишнього міністра доходів і зборів, який покинув Україну в 2014 році. На фотографії, яка оформляла канал, був Клименко з командою.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.