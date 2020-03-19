Шахраїв-іноземців, які продали фальшиві монети за 1,5 млн грн, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Ми встановили, що наприкінці лютого до жителя столиці, 1964 року народження, звернулися невідомі, які розповіли йому про те, що нібито знайшли старовинний скарб і запропонували купити антикварні монети з дорогоцінних металів. Киянин оглянув монети і погодився їх придбати. Через кілька днів аферисти зустрілися з потенційним покупцем у банківській установі, де він зберігав свої заощадження, зняв готівку і придбав товар. Однак, коли незабаром потерпілий вирішив здати монети до кредитної установи, вони виявилися фальшивими, і тоді він написав заяву в поліцію", - повідомили в поліції.

Правоохоронці розробили оперативну комбінацію, під час якої аферисти погодилися повторно продати потерпілому партію в кількості 1 000 "срібних" монет. За аналогічною схемою, зловмисники зустрілися з "покупцем" у банку, де за мільйон гривень продали фальшиві монети.

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Поліцейські затримали чотирьох осіб - уродженців іншої держави, які на початку року прибули на територію України на автомобілях і в різних містах шукали "жертв". Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. У затриманих вилучили гроші і підроблений "товар", який відправлено на проведення експертизи.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 і ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.