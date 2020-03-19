Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан. ВIДЕО

Депутати, журналісти, телеведучі, друзі та їхні родини - скількох людей наразив на небезпеку Шахов? Кому вигідна примусова самоізоляція якнайбільшої кількості народних обранців? Чого насправді не вистачає владі для боротьби із поширенням коронавірусу?

Цікавий нюанс: іще кілька тижнів тому Сергій Шахов протестував проти обсервації групи українців із Китаю в Нових Санжарах. Цинічна мораль історії ще й в тому, що тепер народні депутати мусять зустрічатися з реаліями української медицини у наших лікарнях, хай навіть і приватних. Адже кордони закриті і виїхати на лікування деінде не вийде.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.