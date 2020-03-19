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19.03.20 13:06

Кличко відкидає відкриття київського метро до кінця карантину. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Чи планують у Києві знову відкрити підземку? Вчора люди, які не є фахівцями, зробили заяву про часткове відновлення метрополітену. Це персональна думка цих людей. Коронавірус є дуже агресивною хворобою. Вакцини від коронавірусу у світі, на жаль, не існує ... Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений захід на випередження", - наголосив Кличко.

За його словами, на сьогодні багато міст світу обмежують роботу метрополітенів. Кличко додав, що з приватними перевізниками ведуть переговори.

"Немає такого транспорту, який зміг би перевезти таку кількість людей (як метро. ​​- Ред.). Цим викликані великі черги на зупинках транспорту. Ми зараз ведемо переговори з перевізниками. Але, на жаль, деякі приватні компанії зменшують кількість транспорту. Я вважаю це неприпустимим", - зазначив мер.

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