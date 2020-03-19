Ізоляція, комендантська година й арешти за її порушення: українка розповіла про надзвичайний стан у Перу через коронавірус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook розповіла користувачка соцмережі Ольга Ситник.

"Я по-трохи відходжу від стресу після впровадження надзвичайного стану в Перу. І самоевакуації з Куско в Ліму. Зумовлений коронавірусом надзвичайний стан застав мене зненацька. В неділю близько 10 вечора президент Перу виступив з терміновим повідомленням про запровадження надзвичайного стану, заходи якого впроваджуються негайно. Ніяких 72 годин чи кількох днів на адаптацію немає.

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Того вечора я була в Куско, культурній столиці Перу, колишній столиці імперії Інків. Наступного дня зранку я мала їхати на Мачу Пікчу і після летіти в Ліму, столицю Перу, на час всіх цих подій", - написала вона.



Фото: Facebook/Ситник

За словами Ситник, надзвичайний стан був впроваджений надзвичайно швидко: "З опівночі того ж дня, тобто дві години після промови, закрилися всі заклади крім супермаркетів та аптек! Людям заборонили виходити на вулиці. А громадському транспорту дозволили працювати ще одну добу (до опівночі понеділка). При цьому, з цього часу закрилося будь-яке сполучення між містами і всі міста стали ізольованими: ні заїхати, ні виїхати".

"Одразу після повідомлення люди в паніці вийшли на вулицю штурмувати найближчі супермаркети і скупляти все в аптеках. Всі одягнули маски, хоча ще напередодні нічого не нагадувало, що люди навіть думають про коронавірус. На вулиці озброєна поліція, яка запитує кожного яка ціль того, що людина знаходиться на вулиці. Я реально була вражена, через дві години після промови президента таке враження, що спостерігаєш кадри з апокаліптичного фільму.

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Я розуміла, що в мене менше доби, щоб добратися до Ліми, де в мене і друзі, і орендована квартира. Або на 2 тижні застрягнути в Куско, що знаходиться на висоті 3200, де холодно, немає нормальних супермаркетів і де я постійно відчуваю висотну хворобу. В підсумку, я добралася ввечері понеділка до Ліми останнім літаком за кілька годин до закриття міста та аеропорту, не маючи квитка на літак і безкоштовно. Це хороший приклад з приказки "хто шукає, той завжди знайде". Ще вночі після промови президента мені вдалося купити квиток на автобус, але коли в другій дня я приїхала на автовокзал з’ясувалося, що автобус скасували. Тоді я вирішила що б там не було - їхати в аеропорт. Таких як я, людей без квитків в надії вилетіти, було чимало. Всі вишикувалися в тісну-тісну чергу. На деяких літаках були вільні місця і на них могли потрапити люди з черги. В підсумку я простояла в черзі 5 годин з 20кг рюкзаком на спині, в масці-респіраторі без їжі, води і туалету. Бо якщо вийти з черги - все, пропало. І великим чудом компанія Sky скасувала рейс в інше місто і відправила один додатковий літак в Ліму, на який мені чудом вдалося потрапити. Коли я сиділа в літаку, не вірила, що лечу. Це був найщасливіший переліт в моєму житті.

Зараз я вже другий день в ізоляції в Лімі. Два дні вечорами з друзями гуляли з собакою, бо це тут дозволено (тільки якщо маєш собаку.:) Але сьогодні оголосили комендантську годину з 8 вечора до 5 ранку. Дивіться відео як сьогодні арештовують чоловіка, який вийшов викинути сміття біля свого дому ... ", - написала вона.

Водночас Ситник додала, що в супермаркетах та маленьких магазинах навколо поки продуктів достатньо, в аптеках є і маски і стирилізатори для рук.

"Але загальний стан людей в місті пригнічений. Хоча люди намагаються зберігати позитив, сусіди виходять на вулицю і аплодують собі, що дотримуються ізоляції (дивіться також відео)", - додала вона.

Нагадаємо, 16 березня влада Перу вирішила оголосити в країні надзвичайний стан, який передбачає закриття державних кордонів, для запобігання поширенню коронавірусу.

"Ми одноголосно затвердили в Раді міністрів указ, який вводить надзвичайний стан у країні через серйозні обставин, пов'язані з коронавірусом, які впливають на життя нації. Під час цього режиму оголошується повне закриття кордонів", - сказав президент. Він уточнив, що заходи вводяться на 15 діб.

До теперішнього моменту в Перу підтверджено 145 випадків зараження коронавірусом.



