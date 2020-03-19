В італійському Бергамо крематорій і морги не справляються з тілами померлих від COVID-19. Військові відвозять труни в сусідні міста. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, італійська газета Corriere della Sera пише, що труни розвозять колони військових автомобілів по п'яти найближчих містах. У середу ввечері військові машини перевезли близько 60 трун з кладовища Бергамо в крематорії в Модені, Акви-Термі, Домодоссолі, Пармі, П'яченці і деяких інших містах. Після кремації попіл померлих буде повернений у Бергамо для подальшого поховання.

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Станом на 18 березня, в Бергамо офіційно зафіксовано 93 смерті від COVID-19. Однак мер міста Джорджіо Горі стверджує, що це приблизні дані, оскільки багато людей вмирали з симптомами, які властиві коронавірусу, але до результатів тесту. Крематорій Бергамо, що працює на повну потужність 24 години на добу, може здійснити кремацію 25 тіл померлих.

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