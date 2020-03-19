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19.03.20 15:09

Нацкорпус запропонував Міністерству охорони здоров'я свою волонтерську мережу для допомоги в боротьбі з коронавірусом. ВIДЕО

Допомогти може кожен, перш за все той, хто має транспортний засіб, медичну освіту або медичний досвід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький.

"Пандемія коронавірусу поставила Україну і весь світ перед величезною небезпекою. Ми, Національний Корпус, в першу чергу патріоти, а не політики. Патріоти – це ті люди, які роблять те, що необхідно країні та нації. Зараз, в часи ізоляції та карантину, в часи медичної та фінансової кризи, що насуваються, – це, передусім, захист наших найбільш вразливих земляків. Це захист літніх людей, багатодітних сімей, людей з інвалідністю. Саме тому ми запропонували МОЗ передати нашу волонтерську мережу для боротьби з пандемією", – заявив він.

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Білецький додав, що допомогти може кожен, перш за все ті, хто має транспортний засіб, медичну освіту або медичний досвід.

"Приклад Китаю показує, що солідарна і дисциплінована нація може подолати навіть таку біду, як коронавірус. На українську владу сподівань надзвичайно мало. Але у мене є велика віра в солідарність українців. Ми були солідарні в часи Майдану. Ми були солідарні в перші роки війни. Наша солідарність може врятувати нашу країну і зараз", – наголосив Андрій Білецький.

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