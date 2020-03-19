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19.03.20 17:39

"Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус", - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Греції відбулася церемонія передачі олімпійського вогню Токіо, який прийме літню Олімпіаду. Захід на афінському стадіоні "Панатінаїкос" відбувся без глядачів через заходи щодо стримування поширення коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Ми сподіваємося, що олімпійське полум'я погасить вірус", - заявив президент олімпійського комітету Греції Спірос Капралос.

Вогонь було передано президенту Олімпійського комітету Греції, який передав факел представникові Оргкомітету "Токіо-2020" Наоко Імото.

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Тепер олімпійський вогонь на літаку відвезуть до Японії. Там 26 березня стартує естафета вогню країною, вона теж відбудеться без глядачів.

Літні Олімпійські ігри мають відбутися в Токіо з 24 липня по 9 серпня. Міжнародний Олімпійський Комітет, влада Японії і оргкомітет ігор виключають їхнє скасування через пандемію коронавірусу. У гіршому випадку, якщо провести змагання цього літа не вийде, їх перенесуть на один або два роки.

Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 01Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 02Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 03Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 04

Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 05
Ми сподіваємося, що олімпійське полумя погасить вірус, - в Афінах без глядачів відбулася церемонія передачі Олімпійського вогню 06

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