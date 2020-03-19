Як Китай переміг коронавірус: приголомшлива історія від жителя Пекіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в спеціальному відеозверненні розповів молодий чоловік, який вже два роки живе в китайській столиці.
"Упродовж останніх двох років я прожив у Пекіні. Весь час епідемії коронавірусу, про яку було оголошено в середині січня, я провів у цьому місті... Люди в Китаї впродовж двох місяців, практично взагалі не виходили на вулицю. Було абсолютно порожньо. Працювали тільки продуктові магазини й аптеки. Скрізь по сьогодні у тебе заміряють температуру - чи то у продуктовому магазині, в перукарні і, звісно, в метро...", - розповідає він.