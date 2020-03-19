Автомобілі з гучномовцями з п'ятниці їздитимуть вулицями і закликатимуть українців сидіти вдома. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями", — сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з п'ятниці такі автомобілі з'являться на вулицях міст по всій Україні. Вони інформуватимуть людей про правила поведінки під час карантину.

Рятувальники нагадали ці правила:

не виходьте на вулицю без нагальної потреби;

не відвідуйте місця скупчення людей;

під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;

дотримуйтесь заходів особистої гігієни;

подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

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