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19.03.20 20:57

Автомобілі з гучномовцями з п'ятниці їздитимуть вулицями і закликатимуть українців сидіти вдома. ВIДЕО

У четвер автомобілі з гучномовцями вже їздили вулицями Києва. З п'ятниці такі машини запустять по всій Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями", — сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з п'ятниці такі автомобілі з'являться на вулицях міст по всій Україні. Вони інформуватимуть людей про правила поведінки під час карантину.

Рятувальники нагадали ці правила:

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