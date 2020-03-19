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19.03.20 21:49

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" перевірили їхні вогневі можливості. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тривають ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу "Кентавр", побудованих торік для потреб ВМС України. На цьому тижні командування ВМС разом із суднобудівниками перевіряли вогневі можливості катерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрілянину авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Для використання в морі установки було модифіковано, щоб дати можливість оператору утримувати ціль під час хвилювання моря. Незважаючи на шторм у 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані кілька кілометрів. Сам катер, який став трохи важчим, при цьому підвищив морехідні можливості у штормових умовах.

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу Кентавр перевірили їхні вогневі можливості 01

Завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожен, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній і ближній залпи, швидко наблизитися до берега і висадити штурмову групу в кількості до 36 осіб.

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу Кентавр перевірили їхні вогневі можливості 02

"Такі характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне - є гідною відповіддю застарілим великим десантним кораблям ЧФ РФ, які набагато повільніші і вже давно вичерпали свій ресурс", - сказано в повідомленні.

Перші два катери типу "Кентавр" увійдуть до складу ВМС України найближчим часом. Третій такий катер перебуває на стадії будівництва.

На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу Кентавр перевірили їхні вогневі можливості 03

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