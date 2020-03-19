На випробуваннях десантно-штурмових катерів типу "Кентавр" перевірили їхні вогневі можливості. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрілянину авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Для використання в морі установки було модифіковано, щоб дати можливість оператору утримувати ціль під час хвилювання моря. Незважаючи на шторм у 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані кілька кілометрів. Сам катер, який став трохи важчим, при цьому підвищив морехідні можливості у штормових умовах.

Завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожен, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній і ближній залпи, швидко наблизитися до берега і висадити штурмову групу в кількості до 36 осіб.

"Такі характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне - є гідною відповіддю застарілим великим десантним кораблям ЧФ РФ, які набагато повільніші і вже давно вичерпали свій ресурс", - сказано в повідомленні.

Перші два катери типу "Кентавр" увійдуть до складу ВМС України найближчим часом. Третій такий катер перебуває на стадії будівництва.

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