"Не робіть цього!" - патріоти Донбасу закликають Зеленського не створювати Консультативну раду з представниками ОРДЛО. ВIДЕО

Їхнє звернення опубліковано на YouTube-каналі видання "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"25-го березня в Мінську документ про створення Консультаційної ради може бути підписаний уповноваженими представниками української влади. Тим самим Росія буде виведена за дужки переговорного процесу, отримавши статус стороннього спостерігача, а не держави-агресора. Що неприпустимо", - заявляють патріоти.

До президента звернулися:

- Станіслав Асєєв - журналіст, звільнений з полону "ДНР" з обміну в 2019 році;

- Сергій Гармаш - журналіст, головний редактор сайту "ОстроВ";

- Ірина Довгань - волонтер з Ясинуватої, яку в 2014 році на площі Донецька прив'язали до стовпа, обмотавши українським прапором з написом "Вона вбиває наших дітей";

- Денис Казанський - відомий донецький блогер і журналіст;

- Володимир Жемчугов - учасник російсько-української війни, герой України, звільнений з полону "ЛНР" за обміном у 2016 році;

- Ігор Козловський - вчений, звільнений з полону "ДНР" за обміном у 2017 році, член ініціативної групи "Першого грудня".

Автори звернення стверджують, що переслідують одну мету: застерегти президента від необережного кроку, який може коштувати Україні незалежності.

Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.