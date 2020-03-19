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19.03.20 21:28

Ярославський і Кернес по-хамськи образили заступника голови Харківської ОДА Пастуха і зажадали, щоб до них з'явився очільник ОДА Кучер. ВIДЕО

Відсутність на засіданні Антикризового штабу Харківщини глави харківської ОДА Олексія Кучера обурило бізнесмена Олександра Ярославського, який дозволив собі образливу лексику на адресу державного чиновника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, главу ОДА на зустрічі штабу, який об'єднує бізнес у боротьбі з короновірусом, представляв його заступник Тарас Пастух. Бізнесмена Ярославського така ситуація не влаштувала і він висловився про неї, образивши чиновника обласної адміністрації.

"Взяти і не прийти і прислати, вибачте на слові, Пастуха якогось - зама ... Геннадій Адольфович - мер, знайшов час. Не те що прийшов сам, а привів із собою першого зама, заступників поприводив, а Кучер, з яким домовлялися, часу не знайшов. Це просто ганьба", - заявив бізнесмен.

Засідання антикризового штабу, створення якого ініціював Ярославський, відбулося сьогодні в конгрес-центрі Kharkiv Palace Hotel.

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