МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", зазначивши, що в даний час в Україні підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19.

Ляшко також повідомив, що Україна очікує надходження експрес-тестів.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення як у сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.

"Ми тільки починаємо впроваджувати карантин, країна ще не так перебудувалася. Є внутрішньодержавне поширення. Результат поки оцінити відразу буде важко", - сказав він.

Ляшко закликав скоротити контакти, мобільність і менше користуватися громадським транспортом.

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