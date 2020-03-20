Якщо влада продовжить розмови з РФ у нинішньому форматі - це буде розпад України, - Яценюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр міністр України Арсеній Яценюк.

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"Путін завжди вирішує свої внутрішні проблеми за рахунок зовнішнього чинника. Йому треба буде мобілізовувати свій електорат і казати про те, чому погано в Росії. Знаючи, як Путін завжди діяв, я не виключаю, що він піде за калькою 2014 року".

За словами Яценюка, Путін чинитиме так, як діяв завжди радянський режим.

"Не виключаю того, що він вчинить так, як діяв завжди радянський режим. Як тільки проблеми були в Радянському Союзі, то ворогом призначав завжди Захід. Україна призначена Путіним ворогом", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Тому, наголосив він, Путін затягуватиме Україну "в нові Мінські процеси, нове розведення сил, в якісь тристоронні, чи двадцятисторонні групи": "Він знову буде затягувати в різного роду пастки для того, щоби змобілізувати російську частину проти України, щоби знову показати ворога і щоб підривати Україну зсередини".

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"Путіну потрібна тільки слабка Україна. Він буде слабнути, значить, йому ще слабша Україна потрібна. І це повинен зрозуміти президент. Вони ніколи не будуть друзями. Путін – це його ворог. Тому що Путін – це ворог української держави. У Путіна є друг, його прізвище Медведчук, а не Зеленський", - наголосив Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що зараз на тимчасово окупованих територіях створений фактично російський анклав: "Як можна сьогодні вести дискусію про об'єднання з російським анклавом? Так, там українці. Тільки керують там українцями призначенці Путіна. І завдання сьогодні Путіна – це не Донецьк і Луганськ віддати Україні, а Україну приєднати до Донецької і Луганської областей під його керівництвом".

"У сучасних умовах сьогоднішня влада: президент, уряд і всі, хто цим займаються, - повинні сісти, заспокоїтися і самі собі сказати. Чи пробували вони досягнути миру з Путіним? Пробували. Чи пробували вони досягти якогось паритету хоча би в обміні полоненими? Тільки ми забирали своїх полонених, а вони забирали своїх злочинців. Тому їх не можна порівнювати. Тепер треба реалістично подивитися на ситуацію. З цього нічого в сучасних умовах не буде", - наголосив він.

"Якщо далі продовжувати з Росією розмови в тому форматі, в якому вони їх ведуть, це завершиться реалізацією російського плану по відношенню до України. А план Росії наступний – подальший розпад української держави. Прийшов час зупинитися", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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