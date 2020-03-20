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20.03.20 10:41

З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з Польщею у Львівській області співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками санітарно-карантинного підрозділу зустрічають евакуаційні поїзди, якими на батьківщину повернулося вже понад 1,150 тис. українців.

"Відповідно до рішення Уряду України, пункти пропуску наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення. Однак державні органи організовують спецрейси, яким із-за кордону повертаються українці, а до своїх країн іноземці. Такі рейси уже активно здійснюються літаками, а відсьогодні і поїздами", - повідомляє в п'ятницю пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску "Мостиська-залізнична станція" після 4-ї ранку. Ним прибуло більше 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. До вагонів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров’я, усім роздали пам’ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

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"Після 7-ї ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців та теж один іноземець. Їх оформлення відбулося за таким самим механізмом. Варто наголосити, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило", - йдеться в повідомленні.

З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 01
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 02
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 03
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 04
З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба 05

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