З Польщі прибувають евакуаційні поїзди з українцями: у всіх приїхали температура в межах норми, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Відповідно до рішення Уряду України, пункти пропуску наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення. Однак державні органи організовують спецрейси, яким із-за кордону повертаються українці, а до своїх країн іноземці. Такі рейси уже активно здійснюються літаками, а відсьогодні і поїздами", - повідомляє в п'ятницю пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

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Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску "Мостиська-залізнична станція" після 4-ї ранку. Ним прибуло більше 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. До вагонів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров’я, усім роздали пам’ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

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"Після 7-ї ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців та теж один іноземець. Їх оформлення відбулося за таким самим механізмом. Варто наголосити, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило", - йдеться в повідомленні.









