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20.03.20 10:52

Карантинні будні центрального залізничного вокзалу в Києві: люди без масок, шахрайство, лайка і нелегальні перевезення. ВIДЕО

Люди, які намагаються виїхати з Києва через центральний залізничний вокзал, ігнорують карантинні заходи і користуються послугами нелегальних перевізників, які підняли ціни на проїзд у десятки разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, сам вокзал закрито і в його приміщення пускають тільки співробітників за спеціальними перепустками, але людей біля вокзалу доволі багато. Деякі намагаються потрапити в тролейбуси міських маршрутів, а деякі намагаються виїхати з Києва. Останні розраховують на нелегальних перевізників - мікроавтобуси, які планують вирушити в обласні центри. Обмеження легальних міжміських перевезень стало причиною шахрайства, а водії-нелегали збільшили плату за проїзд у десятки разів. До того ж багато хто повністю ігнорує найпростіші карантинні норми.

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