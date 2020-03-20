"ЄС" закликає "Суспільне" організувати проведення уроків для школярів по ТБ на період карантину. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Ростислав Павленко.

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За його словами, карантин - це і є той момент, коли "держава в смартфоні" може показати свою ефективність.

"Варто визнати, що зараз дистанційне навчання відбувається неефективно. Правду сказати, воно повністю провалене. Діти вдома залишаються сам на сам зі своїми проблемами в навчанні, бо просто отримують завдання і мають його якось виконати. Діти, а особливо школярі молодших класів, повинні отримати кваліфіковане роз’яснення шкільного матеріалу для того, щоб розуміти – як вони мають виконувати завдання. Звісно, батьки можуть допомагати їм у цьому, але це не так ефективно, як заняття з професіоналом", - підкреслив Павленко.

Нардеп зазначив, що лише одиниці вчителів спроможні організувати відео заняття, де пояснюють учням навчальний матеріал. Найчастіше діти отримують просто завдання у вигляді електронного листа з переліком пунктів, які потрібно виконати, або ж повідомлення у месенджер-групу батьків.

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"Особливо критичною є ситуація з цьогорічними випускниками, які мають готуватися до ЗНО. Жодних роз’яснень, доступного і зрозумілого викладення матеріалу немає. Критичною є ситуація у сільській місцевості – діджиталізація не діє, коли немає інтернету", - заявив Павленко.

"Європейська Солідарність" закликає Національного суспільного мовника виділити ефірний час для проведення телевізійних уроків і дати дітям можливість вчитися.

"Вважаємо, що уряд і Міністерство освіти мають разом з НСТУ організувати і сформувати щоденну телевізійну програму для навчання дітей, а також провести чітку, повномаштабну інформаційну кампанію та роз’яснити батькам про час і предмети таких уроків".