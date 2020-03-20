СБУ взялася за інтимні салони - затримали чотирьох сутенерів у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив начальник пресцентру Управління СБ України в Харківській області В'ячеслав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

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"Оперативники спецслужби встановили, що четверо організаторів нелегального бізнесу створили в обласному центрі мережу підпільних салонів із надання інтимних послуг. Учасники злочинного угрупування підшуковували жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Вони пропонували високооплачуваний дохід, не розкриваючи деталей, а у процесі "оформлення на роботу" схиляли до заняття проституцією. За оцінками правоохоронців, зловмисники встигли втягнути у незаконну діяльність понад 100 дівчат", - йдеться в повідомленні.

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"Для координації ділки створили підпільний "кол-центр". Його оператори приймали замовлення від клієнтів, розміщували в інтернеті рекламу інтим-послуг та об’яви для "вербування" жінок. Конспіруючись, при виході в інтернет, працівники контакт-центру використовували картки іноземних операторів мобільного зв’язку", - додали в СБУ.

У ході операції співробітники СБУ провели 9 обшуків, зокрема, у "кол-центрі" та за місцями проживання учасників злочинної групи.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення осіб у зайняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.





