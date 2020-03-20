У двох осіб у Хмельницькій області підозрюють коронавірус, їх госпіталізовано, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА, про це під час брифінгу повідомила заступниця голови облдержадміністрації Ситницька Оксана.

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"Офіційно є дві підозри. Особи перебувають в інфекційній лікарні, їм зробили всі необхідні забори, проводяться всі необхідні обстеження. Наразі ми очікуємо результати... Ми не говоримо, звідки ці люди, для того, щоб не створювати будь-які панічні настрої", - сказала вона.

Водночас Ситницька повідомила, що сьогодні в Хмельницьку область прибудуть люди, евакуйовані з-за кордону.

"Усі люди будуть на контролі, будуть створені списки, у них буде взята розписка про зобов'язання перебувати на самоізоляції", - додала вона.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, у 38-річної хмельничанки розвинулася пневмонія, а 26-річного жителя Хмельницького району госпіталізували з високою температурою. Також відомо, що він нещодавно повернувся з Польщі.