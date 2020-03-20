Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус. ВIДЕО

Топменеджер "Нафтогазу" повідомив про самоізоляцію на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, невелика температура - 37,5. Я, відповідно до рекомендацій і внутрішнього протоколу НАК "Нафтогаз України", самоізолювався, сиджу вдома, нікуди не виходжу, мінімізував контакти з усіма з ким можна і не можна. Почуваюся чудово, тільки нудно. Планую ще тиждень так сидіти до того моменту, поки всі питання будуть зняті", - розповів він.

"Андрій здав аналіз і очікує отримати результат на початку наступного тижня. Фінального результату, який підтверджував або спростовував би наявність антитіл до коронавірус, поки немає. Ми повідомимо про результат, коли він буде готовий", - повідомили в "Нафтогазі".

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Лікар-епідеміолог і батько Андрія Фаворова - Михайло Фаворов в ефірі Ехо Москви повідомив, що його син разом зі своєю дружиною все-таки захворів коронавірусом, але вже почувається краще.

"Мій син був тут, поки я був в Туреччині, він перебував тут у нас вдома в Атланті. А потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. І ми не можемо сказати, в якому точно з літаків, в якому аеропорту і де відбулося зараження, але якщо він прилетів в середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що у нього піднялася температура, поміряв і близько 38-ми, і почався ось цей характерний сухий гавкаючий кашель", - повідомляє Фаворов-старший .

За словами батька, Андрій Фаворов здав аналізи в понеділок, 16 березня, і отримав позитивний результат. Наступного дня захворіла його дружина.

Також Фаворов-старший заявив, що хвороба вже відступила.

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"Можна вважати, що сьогодні вони перший день без температури і поступово одужують", - резюмує він.