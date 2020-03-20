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20.03.20 19:06

З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

З польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулося понад 2 400 українців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Відразу по прибуттю у вагони поїздів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Пасажирам виміряли температуру, у всіх прибулих вона була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило. Також було проведено опитування про стан здоров'я, всім роздали пам'ятки. Кожен із пасажирів підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів", - сказано в повідомленні.

З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба 01

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З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба 02

Зазначимо, що сьогодні очікується прибуття ще одного потяга з Перемишля. Крім того, ще два такі рейси для евакуації наших співвітчизників заплановано на завтра.

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