З Польщі 4 поїздами повернулося 2,4 тис. громадян України, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Відразу по прибуттю у вагони поїздів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Пасажирам виміряли температуру, у всіх прибулих вона була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило. Також було проведено опитування про стан здоров'я, всім роздали пам'ятки. Кожен із пасажирів підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, що сьогодні очікується прибуття ще одного потяга з Перемишля. Крім того, ще два такі рейси для евакуації наших співвітчизників заплановано на завтра.