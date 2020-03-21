Табу на Мінськ: кого слухає Зеленський і за що звільнили Лероса. ВIДЕО

Журналіст Богдан Буткевич міркує, чому Володимир Зеленський відмовляється чути голоси, які протестують проти капітуляції перед Росією? Як звільнення Гео Лероса з посади радника президента сигналізує про небезпеку інтеграції ОРДЛО в Україні за російським сценарієм? І хто вона - внутрішня опозиція до Єрмака і Зеленського та що може зробити?

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".

20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.