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21.03.20 15:27

З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

З 23 березня пасажирський транспорт Києва перевозитиме тільки співробітників тих підприємств, які забезпечують критичні важливі сфери життя Києва, заявляє мер столиці Віталій Кличко.

"З понеділка 23 березня громадський транспорт столиці буде перевозити тільки тих пасажирів, які їдуть на підприємства, які забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, а також працівників стратегічних підприємств", - сказав мер під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

Їздити в транспорті можна буде тільки за спецперепустками.

За словами мера, це обмеження не зачепить приватного транспорту.

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