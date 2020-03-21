Це проблема більше для людей похилого віку, дуже себе не збираюся обмежувати, - українець, який повернувся з Польщі, про самоізоляцію. ВIДЕО

ЗМІ взяли коментар у одного з прибулих, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Ніхто з інфікованих COVID-19 не має права приховувати свій діагноз, принцип лікарської таємниці на коронавірус не поширюється, - Антон Геращенко

Молода людина на запитання журналіста про самоізоляцію відповідає: "Це проблема більше для людей похилого віку. Ми це все знаємо. Тобто молоді люди, які, можливо, навіть і хворі на коронавірус, вони переносять це навіть безсимптомно. Тому, скажу чесно, я дуже себе не збираюся у чомусь обмежувати".

Водночас він визнав, що всім пасажирам роздали пам'ятки про новий коронавірус і необхідність дотримуватися самоізоляції.

Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулися понад 2 400 українців.