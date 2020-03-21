"Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Київ оперативний 20 березня ввечері, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.

З 21 березня в Києві заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях.

З 23 березня пасажирський транспорт столиці перевозитиме лише співробітників тих підприємств, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

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