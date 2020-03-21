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21.03.20 23:41

В аеропорт "Бориспіль" з Іспанії прибув рейс із 216 громадянами України, - МВС. ВIДЕО

21 березня о 17:15 в аеропорт "Бориспіль" з Іспанії прибув рейс сполученням "Аліканте- Київ" із 216 громадянами України на борту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Прикордонники і медпрацівники аеропорту "Бориспіль" провели українцям температурний скринінг та забір матеріалів на експрес-тести на наявність коронавірусу. Кожен заповнив картку, де залишив свої дані для лікарів. За результатами аналізу, осіб із хворобою не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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Всіх громадян України пропущено на територію держави в установленому порядку. Їм вручено пам'ятки про поведінку під час карантину і обов'язкову самоізоляцію на 14 днів.

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