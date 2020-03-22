"Карантин - це не канікули": Зеленська та інші відомі мами України закликали подбати про дітей. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, це відеозвернення опублікувало МОЗ України на своїй сторінці в фейсбуці.

Олена Зеленська, Маша Єфросиніна, Катерина Осадча, Олена Фроляк та лікар-педіатр Надія Кундіна нагадали про правила гігієни і попросили матерів дотримуватися строгих карантинних обмежень.

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"Подбайте про безпеку своїх дітей, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.