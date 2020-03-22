Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус. ВІДЕО З ЛІКАРНІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю міністерство охорони здоров'я.
Загалом унаслідок коронавірусу в країні померли 1 725 осіб.
Кількість зафіксованих підтверджених випадків зараження в Іспанії - 28 572.
У зв'язку з цим уряд країни ухвалив рішення продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.
Користувачка Юлія Михайленко опублікувала у себе на сторінці в фейсбуці відео з лікарні під Мадридом з переповненими коридорами і людьми, що лежать на підлозі.
"Ситуація в лікарні під Мадридом.
Без коментарів.
Чи ті, хто досі вірить, що це Всесвітня галюцинація і немає ніякого вірусу - хочуть прокоментувати?
Писи. Ви знаєте, а я спеціально не уточнила, де це. Вам важливо, в який це лікарні? Ви думаєте що в інших порожньо? І статистика кульгає?
Завдяки цьому побачила хамство людей. Чистимо далі ряди. Це звичайно жах", - написала вона.