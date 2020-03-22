Майже 400 осіб померли в Іспанії за добу через коронавірус. ВІДЕО З ЛІКАРНІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю міністерство охорони здоров'я.

Загалом унаслідок коронавірусу в країні померли 1 725 осіб.

Кількість зафіксованих підтверджених випадків зараження в Іспанії - 28 572.

У зв'язку з цим уряд країни ухвалив рішення продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.

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Користувачка Юлія Михайленко опублікувала у себе на сторінці в фейсбуці відео з лікарні під Мадридом з переповненими коридорами і людьми, що лежать на підлозі.

"Ситуація в лікарні під Мадридом.

Без коментарів.

Чи ті, хто досі вірить, що це Всесвітня галюцинація і немає ніякого вірусу - хочуть прокоментувати?

Писи. Ви знаєте, а я спеціально не уточнила, де це. Вам важливо, в який це лікарні? Ви думаєте що в інших порожньо? І статистика кульгає?

Завдяки цьому побачила хамство людей. Чистимо далі ряди. Це звичайно жах", - написала вона.

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