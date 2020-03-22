Медсестра з Мілана розповіла про страхітливу ситуацію з коронавірусом: "Ми вже більше не рахуємо мертвих". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, Відео її звернення оприлюднив сайт "Настоящее время".

За словами жінки вона працює у режимі "тотальної надзвичайної ситуації" в лікарні, яка приймає важких хворих із коронавірусом. Лікарів на всіх не вистачає, адже через позитивні результати тестів на COVID-19 вони перебувають вдома.

"Так що нас тут залишаються одиниці, щоб займатися всім", — каже Даніела Конфалонієрі.

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Вона додає, що днями у Мілані має завершитися будівництво лікарні San Raffaele, кошти на яку зібрали з пожертв. До медзакладу звозитимуть хворих з провінцій Бергамо і Брешія, де ситуацію із пандемією вже не можуть контролювати.

"Ми продовжуємо приймати важких пацієнтів з інших лікарень цієї провінції. Ми працюємо в стані сильного стресу і напруги. Психологічна напруженість зашкалює. На жаль, ми не можемо стримати ситуацію в Ломбардії. Там високий рівень зараження, і ми вже більше не рахуємо мертвих", — підсумувала жінка..

Нагадаємо, в Італії тільки за минулу добу жертвами хвороби стали 793 осіб - найвища кількість з початку епідемії. Офіційно померлих налічують близько 5 тисяч