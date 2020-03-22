Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

"Ми молимося за вас і зробимо все, аби, не дай Боже, не настала хвилина, коли вам, лікарям, доведеться вирішувати, яка людина буде жити, а яка буде вмирати через те, що ви не матимете засобів врятувати кожного, хто потребує", - таке звернення зробив отець і глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

"Хто хоче врятувати свою душу, той її погубить, а хто її погубить задля Мене, той її врятує. Цими словами хочу звернутися до наших медиків. Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі та на обличчі від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров’я, ви сьогодні на передовій. Ви ті, хто сьогодні віддає своє здоров’я та життя, аби врятувати здоров’я і життя хворих людей. Ваша Церква разом із вами", - запевнив глава УГКЦ.

Як і за часів Майдану, сказав Блаженніший Святослав, коли греко-католицькі храми, монастирі відкрилися і перетворилися на лікарні, на підпільні госпіталі, так, "якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя".

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"Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоб разом із вами рятувати життя людини, яка помирає", – сказав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу.

"Мабуть, ви сьогодні не можете спати, бо світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію - порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті", - запевнив духовний лідер українців.