Глава УГКЦ Святослав заявив про готовність передати всі храми під госпіталі: Дай Боже, щоб не настала хвилина, коли лікарі вирішуватимуть, кому жити, а кому вмирати. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
"Ми молимося за вас і зробимо все, аби, не дай Боже, не настала хвилина, коли вам, лікарям, доведеться вирішувати, яка людина буде жити, а яка буде вмирати через те, що ви не матимете засобів врятувати кожного, хто потребує", - таке звернення зробив отець і глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав під час Літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
"Хто хоче врятувати свою душу, той її погубить, а хто її погубить задля Мене, той її врятує. Цими словами хочу звернутися до наших медиків. Я вчора побачив одну фотографію медика з ранами на чолі та на обличчі від носіння захисної маски і засобів захисту. Шановні працівники охорони здоров’я, ви сьогодні на передовій. Ви ті, хто сьогодні віддає своє здоров’я та життя, аби врятувати здоров’я і життя хворих людей. Ваша Церква разом із вами", - запевнив глава УГКЦ.
Як і за часів Майдану, сказав Блаженніший Святослав, коли греко-католицькі храми, монастирі відкрилися і перетворилися на лікарні, на підпільні госпіталі, так, "якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами рятуватимемо людські життя".
"Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоб разом із вами рятувати життя людини, яка помирає", – сказав глава УГКЦ.
Блаженніший Святослав звернувся до заможних людей, людей великого, малого, середнього бізнесу.
"Мабуть, ви сьогодні не можете спати, бо світова економіка входить у період рецесії. Падають біржі, гроші знецінюються... Я закликаю вас вкласти ваші гроші в найкращу інвестицію - порятунок і захист людського життя. Якщо ви сьогодні відчуєте соціальну відповідальність бізнесу, будьте певні, свої відсотки ви отримаєте. Це відсотки, які не дасть жоден банк і жодна акція. Вони дадуть вам надію на життя вічне і залишаться у ваших руках навіть після вашої смерті", - запевнив духовний лідер українців.