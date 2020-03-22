Загиблого на Донбасі воїна 30-ї ОМБр Олексія Золіна провели в останню путь у Житомирі. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу СК1, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поховали героя на Смолянському військовому кладовищі. Попрощатися прийшло кілька десятків людей. Журналісти зазначають, що напередодні міська рада через коронавірус попросила всіх охочих вшанувати героя зробити це, не виходячи з дому.

Олексій Сергійович Золін народився 11 липня 1984 року в Житомирі. Навчався в загальноосвітній школі №7, після школи вступив до Технологічного коледжу. У 2002-2004 роках проходив строкову службу в 95-й окремій аеромобільній (на той час) бригаді. 31 січня 2015 року його мобілізували до Збройних сил України, служив у 13-му окремому батальйоні 95-ї бригади. У 2017 році його було демобілізовано, але на початку 2018-го він підписав контракт і продовжив служити в лавах 95-ї ОДШБр, а пізніше - 30-ї ОМБр. Загинув увечері 19 березня 2020 року в Попаснянському районі Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися батько (підполковник запасу, учасник бойових дій, учасник АТО), мати, сестра і дочка.

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