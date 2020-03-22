"Вибору у нас немає", - Шмигаль закликав українців уникати посиденьок із друзями, а підприємців - припиняти бізнес. ВIДЕО

Про це йдеться у відеозверненні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ.

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"Обставини, в яких опинилася Україна і увесь світ, змінюють наше життя. Ми маємо адаптуватися до нових реалій, жертвувати звичками на час, пристосовуватися до нових правил поведінки. Може, це не завжди нам подобається, але вибору у нас немає", - заявив він.

Від імені уряду прем'єр запевнив, що на сьогодні ситуація з коронавірусом в Україні "помірна".

"Ми чітко знаємо, коли, де і які заходи потрібно застосувати. І працюємо над цим", - запевнив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд розраховує на свідомість і здоровий глузд українців.

"Пам'ятайте: життя ваших близьких і рідних часто залежить від вас. Йдеться не лише про допомогу батькам, сусідам, родичам. Я бачу, що в цьому питанні українці показують приклад для наслідування для всього світу. Але часто ми не усвідомлюємо небезпеку. Вам може здаватися, що ви здорові, ви ходите на зустріч із друзями або на роботу, а потім будете себе картати, бо навіть не уявляєте, які можуть бути наслідки. Думайте, чи варта зустріч із друзями здоров'я і життя ваших рідних і близьких", - звернувся Шмигаль.

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Він також попросив підприємців переводити свої бізнеси на віддалений режим або припиняти, якщо від їхньої діяльності не залежить життєдіяльність населеного пункту. За його словами, вже вжито низку заходів, щоб полегшити проходження карантину, а також ведуться переговори з європейськими партнерами про підтримку малого і середнього бізнесу, з МВФ.

У повідомленні пресслужби зазначається, що "за таких умов уряд розуміє, що не може не думати про економічні наслідки".

"Ми ведемо переговори з країнами і міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо Стабілізаційний фонд. Ми зібрали кращих експертів, науковців, бізнесменів і розробляємо план підтримки економіки. Так, буде важко. Так, доведеться відмовитися від багатьох звичних речей. Але спільними зусиллями ми безсумнівно здолаємо коронавірус", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 летальні, 1 пацієнт одужав, його вже виписали з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, всі вони - в Києві.