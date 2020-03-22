Як живе Київ на карантині. ВIДЕО

Добре чи погано - судіть самі. Тому до вашої уваги - роуд-муві про коронавірусні будні столичних вулиць.

Зазначимо, що відзавтра вулиці спорожніють ще більше, бо громадський транспорт столиці буде перевозити лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Йдеться https://censor.net.ua/uaпро медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, людей, які працюють в аптеках, продмагах і сфері ЖКГ, а також про працівників стратегічних підприємств.

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Нагадаємо, з понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

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