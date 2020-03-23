Україна входить у другу фазу боротьби з коронавірусом. Третій етап - смертність, - Ємець. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я у Facebook, про це Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив в інтерв'ю 112 каналу.

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"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні", - сказав Ілля Ємець.

За словами очільника відомства, нині команда Міністерства охорони здоров’я та українська влада в цілому докладають усіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом. Зокрема, Міністру Іллі Ємцю вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступника Міністра Віктора Ляшка було призначено державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив Ілля Ємець, буде ключовою у боротьбі з COVID-19.

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"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (ред. - коронавірусу) – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка... Ці спеціалісти можуть зробити так, що в нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї", - підкреслив Ілля Ємець.