"Ми вимагаємо відправити за нами президентський борт", - українці, які застрягли в Домініканській Республіці, звернулися до Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою вимогу вони заявили в спеціальному відеозверненні, опублікованому в соцмережах. За їхніми словами, евакуації очікують 129 українців.

"У нас є одна геніальна ідея - якщо ви не можете знайти рейс або чартерний літак, який зможе нас забрати, відправте за нами свій президентський борт. На початку свого терміну ви обіцяли, що все державне майно стане доступним для громадськості. Виконайте цю обіцянку", - йдеться у зверненні.

Як повідомили Цензор.НЕТ в українському МЗС, зараз в Домініканській Республіці перебувають 132 українці, які хочуть повернутися в Україну, і відомство вживає всіх необхідних заходів, щоб допомогти їм.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також: "Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону