Понад 90 українських легкоатлетів, які перебувають у різних країнах світу, продовжують підготовку до Олімпіади-2020. ВIДЕО

Про це заявив президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул на офіційному YouTube-каналі організації, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, міжнародна легка атлетика неофіційно каже, що готова перенести всі міжнародні змагання, які передують Олімпійським іграм, на пізніший термін.

"Поки що ми орієнтуємося на офіційну позицію МОК і продовжуємо підтримувати тих, хто готується до Олімпіади. На сьогодні ми можемо підтримувати тільки тих спортсменів і тренерів, які залишилися для підготовки за кордоном. Таких сьогодні 96 осіб. Якщо говорити про країни, то ситуація така: в Туреччині перебуває 44 людини, в ПАР - 19, в Португалії - 19, в Киргизії - 14, в Польщі - 9 і 1 в Кенії ", - повідомив Гоцул.

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Президент ФЛАУ пояснив, що поки головне завдання - допомогти українцям підготуватися до Олімпіади, бо офіційної інформації про перенесення Ігор-2020 поки немає.

"Хочу звернути увагу на те, що ми працюємо зі спортсменами не як начальник - підлеглий, а як партнери. Нашим завданням було надати спортсменам і тренерам максимум інформації і допомогти реалізувати їх бажання продовжити підготовку. Тому ми нікому зі спортсменів не давали команду повертатися в Україну", - зазначив Гоцул.

Олімпіада в Токіо має відбутися з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі збірні Канади та Австралії знялися з літньої Олімпіади-2020 в Токіо.

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"Хочу обратить внимание на то, что мы работаем со спортсменами не как начальник - подчиненный, а как партнеры. Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку. Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину", - отметил Гоцул.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.

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