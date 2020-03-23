Отримувачам субсидій компенсують витрати на оплату комуналки, - Лазебна. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

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За її словами, на найближчому засіданні уряду Мінсоцполітики запропонує ухвалити рішення про додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (йдеться про тих, хто сьогодні отримує субсидію) на оплату окремих компослуг в період карантину.

"Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, використання гарячої та холодної води ... Кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн", - повідомила Лазебна.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонерам, у яких виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину, не скасовуватимуть субсидію і не нараховуватимуть пеню.