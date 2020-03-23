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23.03.20 12:31

Отримувачам субсидій компенсують витрати на оплату комуналки, - Лазебна. ВIДЕО

Для 3 млн одержувачів субсидії буде встановлена ​​додаткова компенсація за оплату комунальних послуг на період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, на найближчому засіданні уряду Мінсоцполітики запропонує ухвалити рішення про додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (йдеться про тих, хто сьогодні отримує субсидію) на оплату окремих компослуг в період карантину.

"Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, використання гарячої та холодної води ... Кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 грн", - повідомила Лазебна.

Також дивіться: За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонерам, у яких виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину, не скасовуватимуть субсидію і не нараховуватимуть пеню.

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