Ємець написав Зеленському, що у нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять, - "слуга народу" Дубінський розповів про "жарти" глави МОЗ. ВIДЕО

Про це розповів нардеп від СН Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

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"Відставка міністра охорони здоров'я Ємця станеться не сьогодні, так у середу. На найближчому засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто його заяву про відставку. ... Хочу нагадати, що Ємець вже був міністром охорони здоров'я за Януковича, тоді його завела до Януковича Тетяна Бахтєєва, рекомендувала його, як хорошого хірурга. Він золоті руки, правда, як кардіохірург. Він виявився дуже х#йовим управлінцем. За Януковича він протримався аж 4 місяці, за які встиг вибити гроші собі на добудову корпусу в Національному інституті серця, для себе, записати Тетяну Бахтєєву у себе в кабінеті, віднести цей запис Януковичу і ще через деякі події його вигнали", - розповів Дубінський.

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"Тут він спливає знову. Розповідають, що до президента його завів Радуцький, наш герой сучасності. Там він, Ємець, сподобався. Він вміє говорити довго і незрозуміло, за що його називають "Леонід Ілліч Брежнєв". Але ніхто не вникав, який він менеджер і не розбирався, чому його вигнали за часів Януковича, тому його призначили ще раз. А коли призначили, він думав, що прийде і як по-старому міністр має повноваження, ресурси, а виявилося, всього цього немає. Він подивився на всю цю історію, зрозумів, що замість грошей зіткнеться з епідемією коронавірусу, з десятками і тисячами хворих, з тисячами смертей. Він просто подумав, ну його нах#й. Він вирішив піти. Він трохи випив і написав усім, що у нього коронавірус. Президенту написав, прем'єру написав, секретарю РНБО написав, що у нього коронавірус. І як підтвердження відправив фотографію тесту на коронавірус, який було зіпсовано. І під цю історію хотів написати заяву, що у мене коронавірус, я не можу виконувати обов'язки, я буду лікуватися, а ви тут #біться. Але не зовсім зрозумів, який кіпіш це зробить. Це викликало фурор, бо він з усіма контактував. У ці вихідні всі проходили тести на коронавірус - весь Кабмін, весь Офіс президента, весь РНБО. Тести показали, що ні в кого коронавірусу немає, тому відправили повторну перевірку до Ємця. У нього взяли зішкріб з носоглотки, який показав, що у нього теж немає коронавірусу. Він сказав, що це жарт", - пояснив Дубінський.

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