Житель Дніпра за завданням з РФ поширював у соцмережах неправдиву інформацію про коронавірус в Україні, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Також він закликав і до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України, відповідні завдання надходили українцеві від "куратора" з Російської Федерації. Для нагнітання паніки в суспільстві житель Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг в аптеках, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Надалі замовники планували використовувати матеріали для підготовки брехливих новин.

До речі, серед фейків, які поширював пропагандист, виявлено відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один із пасажирів нібито кашляв і мав ознаки коронавірусу. Вчора Служба безпеки України спростувала його, як недостовірне.

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Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігурантові підозри.

Це не перший випадок за останній час, коли СБУ припиняє діяльність "кіберактивістів", які отримують завдання з країни-агресора щодо дестабілізації ситуації в Україні. Починаючи з минулого тижня виявлено 38 розповсюджувачів фейків про коронавірус. Співробітники СБУ передали Нацполіції всю інформацію для застосування до них заходів адміністративного впливу. Кілька людей із них порушили серйозні статті Кримінального кодексу України.